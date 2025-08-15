Группу детей по ошибке не пустили в лагерь на Кубани

В Краснодарском крае несколько десятков детей не попали на отдых в лагерь: администрация учреждения не пустила приехавших гостей на территорию. Свое решение руководство объяснило неоплатой путевок туроператором, однако компания утверждает, что все квитанции на руках, пишут местные СМИ.

© tourdom.ru

Группы юных спортсменов прибыли в детский лагерь «Шахтинский текстильщик», расположенный под Туапсе, из Краснодара и Выселковского района. В общей сложности около 60 человек. Однако дальше входных ворот отдыхающих не пропустили, объяснив это тем, что туроператор «Дорогами добра» не оплатил заявки.

В итоге все прибывшие на смену были вынуждены дожидаться обратных автобусов прямо на улице у дороги. Администрация лагеря просто поставила гостей перед фактом, не попытавшись решить проблему и не обеспечив несовершеннолетних безопасным ожиданием транспорта, пояснили в оперштабе Краснодарского края.

«Три группы детей приехали в “Шахтинский текстильщик”, и их не оказалось в списках, так как оплата не поступила от “Дорог”. Со слезами дети возвращаются обратно домой», – пишут клиенты туркомпании в отзывах.

Средняя стоимость путевки для одного ребенка – около 50 тыс. руб. без учета проезда.

Между тем в самом туроператоре пояснили, что деньги за юных туристов были лагерю переведены, о чем свидетельствуют платежные документы.

«Мы не единожды принимали меры по урегулированию разногласий и направляли гарантийные письма, в которых признавали необоснованно завышенные суммы штрафов и гарантировали внесение денежных средств. Если лагерь так и не исполнит свои обязательства, то мы готовы вернуть деньги за путевки. Но все же надеемся, что администрация лагеря нас услышит и даст возможность детям отдохнуть этим летом», – рассказала Алла Никифорова, гендиректор компании.

Губернатор региона поручил муниципальной межведомственной комиссии разобраться в ситуации. В свою очередь, прокуратура также проверит правомерность отказа лагеря в заселении детей.