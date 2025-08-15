Группу детей не пустили в лагерь на Кубани, обвинив туроператора в неоплате путевок

TourDom

В Краснодарском крае несколько десятков детей не попали на отдых в лагерь: администрация учреждения не пустила приехавших гостей на территорию. Свое решение руководство объяснило неоплатой путевок туроператором, однако компания утверждает, что все квитанции на руках, пишут местные СМИ.

Группу детей по ошибке не пустили в лагерь на Кубани
Группы юных спортсменов прибыли в детский лагерь «Шахтинский текстильщик», расположенный под Туапсе, из Краснодара и Выселковского района. В общей сложности около 60 человек. Однако дальше входных ворот отдыхающих не пропустили, объяснив это тем, что туроператор «Дорогами добра» не оплатил заявки.

В итоге все прибывшие на смену были вынуждены дожидаться обратных автобусов прямо на улице у дороги. Администрация лагеря просто поставила гостей перед фактом, не попытавшись решить проблему и не обеспечив несовершеннолетних безопасным ожиданием транспорта, пояснили в оперштабе Краснодарского края.

«Три группы детей приехали в “Шахтинский текстильщик”, и их не оказалось в списках, так как оплата не поступила от “Дорог”. Со слезами дети возвращаются обратно домой», – пишут клиенты туркомпании в отзывах.

Средняя стоимость путевки для одного ребенка – около 50 тыс. руб. без учета проезда.

Между тем в самом туроператоре пояснили, что деньги за юных туристов были лагерю переведены, о чем свидетельствуют платежные документы.

«Мы не единожды принимали меры по урегулированию разногласий и направляли гарантийные письма, в которых признавали необоснованно завышенные суммы штрафов и гарантировали внесение денежных средств. Если лагерь так и не исполнит свои обязательства, то мы готовы вернуть деньги за путевки. Но все же надеемся, что администрация лагеря нас услышит и даст возможность детям отдохнуть этим летом», – рассказала Алла Никифорова, гендиректор компании.

Губернатор региона поручил муниципальной межведомственной комиссии разобраться в ситуации. В свою очередь, прокуратура также проверит правомерность отказа лагеря в заселении детей.