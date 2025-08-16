Образование в сфере туризма пользуется популярностью

В этом учебном году Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) зачислил на бюджетные места бакалавриата 311 абитуриентов по специальностям туризм и гостеприимство. Это примерно на 10% больше, чем в 2024-м.

На бесплатное обучение претендовали 4100 человек, примерно столько же, сколько и годом ранее. 90% воспользовались онлайн-сервисом подачи заявлений. Как пояснили порталу «ТурДом» в РГУТиС, число желающих поступить на бюджет год от года примерно одинаковое. Как видим, бесплатные места достаются менее чем 10% абитуриентов из-за ограниченности квоты.

Что касается платного обучения, то по специальностям «туризм» и «гостиничное дело» оно сейчас обходится в 218 тыс. руб. в год очно и в 99 тыс. руб. заочно. Таким образом, за 4 года для получения степени бакалавра нужно заплатить 872 тыс. руб.

Мы выяснили, в какой срок выпускник вуза сможет «отбить» эту сумму, работая менеджером по продажам. В Москве у специалистов доход (зарплата плюс проценты от реализации туров. – Ред.) может составлять в среднем 300 тыс. руб. в месяц. Однако, чтобы выйти на такие показатели, нужно отличное знание турпродукта и умение общаться с клиентами. Как правило, это дается лишь после 7–10 лет работы, и то при трудолюбии и наличии таланта продавца. Большинство же менеджеров, «не хватающих звезд с неба» и имеющих примерно пятилетний опыт, выходят на доход 100–120 тыс. руб. А вот новичку в первые 3 года на высокие заработки рассчитывать вряд ли стоит. Клиенты, готовые покупать дорогие туры, с которых идет хорошая комиссия, у них обычно редкость.

«Если туризм – это твое, то отбить вложенные в профильное высшее образование деньги, конечно, реально. Но вряд ли в первые 2–3 года работы», – говорит руководитель одной из крупных сетей турагентств.

Кстати, сегодня в федеральных СМИ появились публикации о том, что московские вузы планируют в следующем году поднять расценки за обучение. Рост цен в 2025-м, по данным Минобрнауки, составил составил по России 12%, а в Москве – 16%.