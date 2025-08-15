Эльбрус открыл предпродажу годовых ски-пассов на предстоящий зимний сезон

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии открыли предпродажу сезонных ски-пассов на предстоящий горнолыжный сезон 2025−2026. Скидки предоставляются при покупке билета до 31 августа.

«Уже сейчас запустили в продажу сезонники на катание 25/26 со скидкой до 35%. Приобрести сезонный ски-пасс и сезонный ски-пасс с фаст-треком, для прохода без очереди, можно только на официальном сайте», — сообщили в администрации курорта.

Действуют такие ски-пассы весь зимний сезон без ограничений, включая праздники. Как пояснили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ, при покупке сезонного ски-пасса до 31 августа выгода составит 20 тыс. рублей (30% от полной стоимости), а с фаст-треком сэкономить получится 42 тыс. рублей (35%).

«Скидки распространяются и на детские билеты. Годовой ски-пасс для горнолыжников и сноубордистов от шести до 13 лет до конца августа стоит на 12 тысяч рублей меньше или на 25 тысяч, если тариф с фаст-треком», — сообщили в Кавказ.РФ.

Традиционно катание на склонах Эльбруса начнется с конца ноября — начала декабря и продлится до середины лета. Горнолыжникам будут доступны 23 км трасс разных уровней сложности и самая высокая канатная дорога в России, поднимающая на высоту 3847 метров.

Напомним, что сезон катания для туристов на курорте Эльбрус в этом году закрыли 6 июля. Зимний сезон продлился 224 дня. За это время курорт посетило более полумиллиона человек.