В Санье сообщили, как турпоток отразится на экологии города

Ведущий китайский курорт Санья на южном побережье острова Хайнань обеспечит высокое качество окружающей среды на фоне активной экономической деятельности и стремительного увеличения потока туристов. Об этом сообщил заместитель главы управления экологии и окружающей среды города Чжао Цзюньжань.

© unsplash

«Мы сосредоточимся на нескольких ключевых направлениях, чтобы обеспечить в Санье превосходную экологическую среду, приложим все усилия для создания передовой зоны [официальной концепции] "Прекрасный Китай"», — сообщил чиновник на пресс-конференции.

По его словам, местные власти намерены укреплять статус курорта как "всемирно известного тропического приморского города, удобного для проживания, работы и отдыха".

Как уточнил Чжан Цзюньжань, Санья будет "вести решительную борьбу с загрязнением окружающей среды, поддерживать высокое качество экологии". В частности, компетентные ведомства города намерены следить за тем, чтобы содержание мелкодисперсных частиц (PM2.5) и озона в атмосфере поддерживалось на минимальном уровне.

Одновременно планируется усилить меры по нейтрализации загрязнения воздуха, вызываемого работами на стройплощадках, в связи с оголением почв и сжиганием соломы на аграрных территориях Саньи, работой ресторанов, автозаправок и ремонтных мастерских. Предполагается ужесточить системный контроль, включая сохранение чистоты водных и земельных ресурсов.

Чжао Цзюньжань добавил, что для достижения указанных целей город собирается активизировать строительство, эксплуатацию и техническое обслуживания очистных сооружений, сохранять высокий уровень экологических стандартов, "координировать усилия по охране окружающей среды на суше и на море". Он отметил, что администрация Саньи будет уделять пристальное внимание проверкам и устранению потенциальных рисков загрязнения на предприятиях, сокращать объем химических удобрений, используемых в сельском хозяйстве.

Параллельно, как отмечается, город собирается повысить эффективность сортировки, транспортировки и переработки бытовых отходов, строительного и медицинского мусора.

Динамично развивающийся китайский курорт

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что поток туристов из РФ на Хайнань в 2025 году может побить исторический рекорд. По ее сведениям, в январе - июле остров посетили 261 тыс. россиян - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживают более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в городе достигает плюс 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.