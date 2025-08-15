Названы сезонные предпочтения россиян в путешествиях

Новое исследование выяснило сезонные предпочтения в путешествиях и привычки разных категорий туристов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ozon Travel.

Как отметили в сервисе, чаще планируют отпускные поездки женщины.

«Весной на их долю пришлось 54% всех путешествий (против 46% у мужчин), летом — 55% (против 45%). Зимой разрыв сокращается: 52% поездок совершают женщины и 48% — мужчины», — рассказали аналитики.

Также выяснилось, что летом 2025 года среди россиян более чем на 65% вырос спрос на поездки внутри страны.

В числе самых популярных направлений оказались Калининград, Казань и Сочи, добавили в сервисе.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что раннее бронирование и покупка тура могут помочь сэкономить на зимнем отдыхе до 50—60%.