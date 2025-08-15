Почему Россия становится Меккой гастротуристов

В последние годы гастротуризм в России переживает значительный рост. Суточно.ру оценивает увеличение спроса на гастротуризм в 30% в текущем году, по данным ТАСС.

Несмотря на некоторые вопросы по методологии оценок, другие источники подтверждают этот тренд — за июньские выходные число заказов возросло на 47% по сравнению с аналогичными датами 2024 года, а оборот в заведениях общественного питания в это время увеличился на 55%. Подробнее эту тему RuNews24.ru обсудил с Яковом Якубовичем, экспертом Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ.

Как отмечает эксперт Яков Якубович, привлекательность гастротуризма связана с несколькими ключевыми факторами:

Интерес к локальной кухне: Введение ограничений на выездной туризм заставило россиян искать новые гастрономические приключения внутри страны. Развитие инфраструктуры: Рестораны и фермерские хозяйства активно вовлекаются в турпрограммы, предлагая уникальные гастрономические опыты. Поддержка государственных инициатив: Власти субсидируют гастрономические фестивали и активно продвигают местные бренды через туристические карты.

На этом фоне Яков Якубович пояснил, что гастротуризм — это не просто посещение ресторанов; это погружение в культуру через еду. Туристы ищут аутентичность — возможность попробовать уникальные блюда, которые невозможно найти в других регионах, такие как калининградский марципан или татарский эчпочмак.

В России отмечается активное развитие таких региональных кухонь, как татарская, кавказская и поморская. Гастрофестивали, такие как "праздник огурца", становятся важными инструментами привлечения туристов. Как утверждает эксперт, лидируют традиционные туристические регионы. Краснодарский край с его винным туризмом и черноморской кухней не оставляет равнодушным ни одного гастронома.

Кали́нинградская область также привлекает внимание благодаря своей европейской кухне с акцентом на марципан и кёнигсбергские клопсы. Кроме того, Татарстан стал известен своей халяльной кухней и статусом "гастрономической столицы России".

Станет ли гастротуризм долгосрочным трендом или это временная мода? На этот вопрос отвечает Яков Якубович:

«Ответ зависит от нескольких ключевых условий. Продолжение развития региональной туристической инфраструктуры будет основным индикатором. Готовность к конкуренции поможет повысить качество сервиса, снизить цены и сделать гастротуризм доступным для массового туриста».

Если опыт станет стандартным "пищевым сопровождением", тренд может постепенно угасать. Важно искать уникальные эмоции и впечатления, ведь именно они делают гастротуризм интересным для путешественников.

Российский гастротуризм уже переходит от этапа «моды» к устойчивому тренду. Лидеры, такие как Кубань, Калининград и Татарстан, задают высокую планку, но для масштабирования нужны системные меры — от подготовки кадров до активного продвижения на международной арене. Если эти условия будут выполнены, гастрономия в России может стать таким же магнитом для туристов, как исторические достопримечательности.

Таким образом, предстоящее время покажет, каким путем пойдет гастротуризм в России, но сейчас ясно одно — он уже входит в жизнь многих как неотъемлемая часть культурного и туристического опыта.