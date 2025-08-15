В России растет интерес к экотуризму

В России растёт интерес к экотуризму — отдыху на природе с бережным отношением к окружающей среде. Как рассказал «Известиям» 15 августа предприниматель и владелец альпака-ферм Василий Жайворонок, это не новое явление: ещё в советское время люди ездили «дикарями» с палатками, а сегодня к этому добавились комфортные кемпинги, солнечные батареи и удобства.

© runews24.ru

Доля экотуризма пока не превышает 2%, но, по данным Всемирной туристической организации, у России огромный потенциал. Основные препятствия — нехватка инфраструктуры и маршрутов, однако закрытые границы и господдержка способствуют развитию. Построить экодом можно за 700 тыс. рублей, при этом арендная стоимость сопоставима с обычным жильём.

Жайворонок отметил, что сельский туризм даёт возможность отдохнуть от городской суеты, пожить на фермах или в усадьбах, попробовать местные продукты, поучаствовать в сельхозработах и покататься верхом. Детские программы включают мастер-классы и обучение ремёслам, помогая прививать уважение к природе.

По его словам, такой отдых позволяет сохранить комфорт, оторваться от социальных сетей и информационного шума, взглянуть на мир по-новому и хотя бы на время забыть о смартфоне.

Ранее мы писали, что гостиницы и школы без аккредитации потеряют господдержку. Также туристы в Сочи выбирают горные реки вместо переполненных пляжей.