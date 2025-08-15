На Эльбрусе пройдет концерт симфонической музыки

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии в конце августа пройдет высокогорный концерт симфонической музыки. Произведения мировой культуры прозвучат на высоте 3500 метров.

«Эльбрус приглашает на уникальный концерт на высоте 3500 метров! 23 августа с 18:00 до 19:00 на станции „Мир“ инструментальный симфонический оркестр Orchestra of New Time исполнит знаменитые произведения мировой культуры», — сообщили «Это Кавказ» организаторы события.

В программу концерта включены симфонические интерпретации мировых хитов. Также зрители услышат саундтреки из известных художественных фильмов — «1+1», «Ангелы и демоны», «Interstellar» и других. Особую атмосферу симфоническому шоу придадут тысяча горящих свечей.

Чтобы попасть на высокогорный концерт на Эльбрусе, достаточно ски-пасса курорта.

Проект ТАСС «Это Кавказ» — информационный партнер события.