Запущен проект для арабоязычных туристов

Департамент транспорта города Москвы и телеканал RT 14 августа запустили новую информационную кампанию для туристов из стран Ближнего Востока и севера Африки под названием «Привет, Москва!».

© Вечерняя Москва

Цель проекта — рассказать гостям о преимуществах городского транспорта. А также показать, как удобнее добираться до столичных мест притяжения и достопримечательностей.

«Российская столица — один из мировых туристических центров. Уже во второй раз совместно с RT запустили проект, который знакомит арабоязычных путешественников с удобным и надежным московским транспортом», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На остановках общественного транспорта в центре Москвы появились яркие плакаты, приветствующие гостей на русском и арабском языках. Дизайн плакатов объединяет символы русской и арабской культур: традиционные матрешки, расписанные в стиле хохломы, соседствуют с арабским кофейником далла, символизирующим восточное гостеприимство.

В рамках кампании также выпущены эксклюзивные транспортные карты «Тройка» с уникальным дизайном, сочетающим элементы русской и арабской культур.