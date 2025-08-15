Почему вам стоит посетить Ростов-на-Дону

Не Сочи и Адлером едиными жив юг России. Для тех, кто подустал от лежаков и надувных бананов, но пока не готов рвануть в суровую романтику Кавказских гор, есть ещё один вариант — знакомый, но способный удивить. Сегодня переоткроем Ростов-на-Дону — южную столицу России — и разберёмся, почему сюда точно стоит заглянуть, даже если вы когда-то уже бывали мимоходом.

© Super.ru

Увидеть Дон

Дон — не просто река, а символ и душа города: столетиями он вдохновлял местных на песни и байки, а сегодня зовёт к более приземлённым радостям. На правом берегу вместо буйного камыша прорезалась вереница мест, где можно провести вечер — от уютных ресторанов с местной кухней до причалов, откуда уплывёте в закат на катере или яхте.

А тем, кто устал от суеты и ритмов южной ночи, прямая дорога на левый берег — со своими пляжами, зеленью и возможностью выйти прямо к воде. Курники — традиционные южнороссийские пироги — в руки и айда на пикник под мерный плеск реки.

Погулять по историческому центру

Если завтрак на траве по канонам русского Юга покажется слишком основательным, можно устроить разгрузку в виде прогулки по старой части Ростова-на-Дону. Древности здесь, как и в прочих городах этой широты, нет, зато хватает добротной каменной застройки XVIII — начала XX века. Она росла с момента основания Темерницкой таможни — прообраза нынешнего города — по указу императрицы Екатерины Великой. Говорят, что по парадности улиц вроде Большой Садовой или Ворошиловского проспекта и размаху архитектурных ансамблей Ростов уступает разве что Санкт-Петербургу.

Среди архитектурных жемчужин стоит выделить здание бывшей городской думы, над которым работал архитектор московского ГУМа Александр Померанцев. Или особняк актрисы Маргариты Черновой, подаренный ей богатым поклонником, купцом Парамоновым. По легенде, дом был спроектирован так, чтобы влюблённые могли встречаться незаметно. Но Ростов-на-Дону славится не только историями великой любви, но и легендами о кутежах: в доме на улице Шаумяна, 39, где теперь бутик-отель, когда-то работала бильярдная. Именно там, по преданию, Михаил Булгаков так увлёкся игрой, что поставил на кон золотой браслет своей жены.

© Super.ru

Если насытитесь размахом имперского Ростова, двигайтесь восточнее — в ныне Пролетарский район, который некогда был городом Нахичевань-на-Дону. Построенный армянскими переселенцами, он перестал существовать как отдельный топоним в 1928 году, но сохранил свой колорит. Здесь широкие проспекты сменяются узкими улочками, рябящими в глазах, — живое напоминание о мультикультурной истории Ростова, задуманного как перевалочный пункт для торговцев из турецких и греческих земель.

Погрузиться в местную гастрокультуру

Накопительный эффект истории Ростова-на-Дону чувствуется не только в архитектуре, но и в кухне, вобравшей в себя вкусы и привычки соседних регионов. Местные жители издревле славились любовью к щедрым застольям, и эта традиция сегодня легко считывается по гастрономической карте города.

Выбор заведений здесь удовлетворит любую прихоть: от ресторанов русской кухни — в классическом или современном прочтении — до паназиатских бистро и хипстерских кофеен, где бесконечно варьируют яйца пашот и круассаны. Отдельная гордость — ритуал поедания раков, воспринимаемый почти как местная инициация: мол, кто раков не ел, тот в Ростове и не был. Здесь всё чинно, но с огоньком: членистоногих на тарелке принято доедать до последнего, иначе можно нечаянно задеть хлебосольных хозяев.

Другим бастионом южнороссийских гастрономических традиций остаётся Центральный рынок, в век фо-бо и смузи-боулов так и не променявший аутентичность на модные корнеры. Его история длинна и извилиста: по сути, именно вокруг Старого базара и начал разрастаться Ростов, а торговые ряды работали с самого основания города, закрываясь лишь в моменты масштабных потрясений — например, во время особенно сильных бомбёжек в Великую Отечественную войну.

© Super.ru

Сегодня Центральный рынок по-прежнему чтит суровую преемственность: в ходу сало, обилие свежей и вяленой рыбы (от «килечки» до «мойвочки», как любовно подписывают ценники сами продавцы), свежевыжатое подсолнечное масло, маринованные сливы и виноград. И, как в случае с раками, здесь правит ритуалистика: пробовать можно всё и бесплатно — брать деньги за дегустацию считается дурным тоном и значит «портить базар».

Познакомиться с историей донского казачества

Ростов-на-Дону, строго говоря, казачьим городом не был: лихое сословие, обосновавшееся на югах России, предпочитало купеческому граду земли более дикие. Но это ничуть не мешает горожанам вот уже десятилетиями бережно хранить память о казаках. При первом удобном случае экскурсоводы в профильных музеях — например, в Ростовском областном музее краеведения — с энтузиазмом погрузят вас в историю казачества. В рамках особенного сюжета это можно сделать и в культурно-выставочном центре «Донская Казачья Гвардия», полностью посвящённом элитному подразделению казачьих войск, служившему при российском императоре до революции.

В смутные годы многие гвардейцы поддержали белых и, потерпев поражение, эмигрировали во Францию. В центре вам не только расскажут, но и покажут: проведут мастер-класс по казачьему диалекту (научат «гутарить») и даже угостят кофе с селёдкой — или, как говорили донские казачки, зазывая соседок на посиделки, «кохфием с оселедцем».

Тотальное погружение в мир шашек и папах потребует от туриста небольшой вылазки за пределы Ростова. Всего полчаса пути — и вы в станице Старочеркасской, бывшем городе Черкасске, колыбели донского казачества. Здесь родились самые именитые атаманы и разворачивались события, вписанные в учебники: именно отсюда Степан Разин повёл своих людей на царские войска, а спустя несколько десятилетий Кондратий Булавин поднял новое восстание.

Его последний приют — курень, где преданный соратниками атаман был убит, сохранился до наших дней. Не менее значима и архитектурная жемчужина станицы — дворец атаманов Ефремовых, где сейчас находится музей. Это уже не глинобитный курень, а строгий классицистский особняк XVIII века, символ перемен в быте и статусе казачьей элиты.

А чтобы увидеть, как живёт казачество сегодня, загляните на подворье Рязановых — частный музей с художественной галереей и традиционными угощениями. Всем заправляет настоящий атаман Валерий вместе с супругой Юлией. Так что здесь прошлое не пылится на полках, а дышит и смеётся вместе с хозяевами.