В поезде в Сочи, пассажирке предложили вентилятор вместо кондиционера

В одном из вагонов поезда № 360, следующего по маршруту Калининград – Адлер, через 2 часа после выхода в рейс перестал работать кондиционер. Об этом редакции TourDom.ru рассказала пассажирка, путешествующая в купе повышенной комфортности.

© tourdom.ru

По ее словам, 14 августа около 8 часов вечера, спустя пару часов после выезда из Калининграда, температура в вагоне была 28,5 градуса. Это подтверждают данные на экране, которое сфотографировала туристка. «Ближе к утру было очень душно, нечем дышать. Когда проезжали границу, зашедшие в вагон литовские пограничники сами открыли двери в тамбур: не смогли проверять паспорта в духоте».

Девушка подошла к начальнику поезда и спросила, почему так жарко. «Он сказал “ждите”. Обратилась на горячую линию, и у меня приняли заявку».

После звонка в РЖД к девушке подошел начальник поезда. «Накричал – дескать, зачем звонила в кол-центр. “Вы думаете, вам все починят?” В итоге выделили мне вентилятор». На горячей линии у пассажирки поинтересовались, решился ли вопрос. Она сказала нет, в ответ предложили написать на почту: там ответят на обращение в течение месяца.

К 13:00 температура воздуха в вагоне наконец снизилась до 22 градусов – скорее всего, заработал кондиционер.

Редакция направила запрос в РЖД, ответ пока не поступил. На горячей линии компании нашему корреспонденту пояснили, что если пассажиры оформили «сообщение быстрого реагирования», то вопрос с починкой техники решится в течение 3 часов. Оператор подтвердила наше предположение, что во время прохождения территории Литвы устранить неисправность, скорее всего, было затруднительно.

Ранее TourDom.ru писал, что в летнее время пассажиры нередко жалуются на неработающие кондиционеры в поездах, идущих на юг. Некоторые даже требуют менять подвижной состав прямо в пути. Железнодорожники объясняют, что число свободных вагонов в пик сезона ограничено.