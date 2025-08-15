Иркутская область вошла в программу развития туризма для иностранцев

Иркутская область стала одним из 25 российских регионов, отобранных для федеральной программы развития въездного туризма. Это открывает новые возможности для продвижения Байкала и других уникальных локаций области на международном рынке, привлечения инвестиций в инфраструктуру и создания рабочих мест в туриндустрии.

Иркутская область сделала важный шаг к превращению в международный туристический хаб — регион вошел в число 25 территорий России, которые получат федеральную поддержку для развития въездного туризма. Акцент сделают на создании инфраструктуры, комфортной для иностранных гостей, и новых эксклюзивных маршрутах вокруг Байкала.

