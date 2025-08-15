Пассажир отсудил у S7 55 тысяч рублей за потерянный чемодан

Согласно материалам иска, 12 октября 2024 года во время перелета авиакомпания S7 потеряла багаж пассажира В. В. Пигунова. Стоимость билета, включавшего перевозку чемодана, составила 18 859 руб. Пострадавший обратился в суд, требуя возмещения убытков.

Первоначально мировой суд встал на сторону истца, обязав перевозчика выплатить 94 043 руб. В эту сумму вошли компенсация за утраченный багаж (6000 руб.), моральный вред (10 000 руб.), неустойка (44 695 руб.), штраф за отказ добровольно удовлетворить требования (30 347 руб.) и судебные издержки (3000 руб.).

Однако S7 не согласилась с таким решением суда и подала апелляцию. В своем обращении авиакомпания указала, что рассмотрела претензию пассажира в установленный законом 30-дневный срок, направив ответ 5 декабря 2024 года. Кроме того, представитель перевозчика заявил о неверном размере неустойки, взысканной мировым судьей, которая вопреки п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», превышает стоимость договора оказания воздушной перевозки и, соответственно, размера взысканного штрафа.

Апелляционный суд подтвердил факт нарушения прав пассажира, но пересмотрел сумму выплат. В итоге компенсация была снижена до 55 288 руб.