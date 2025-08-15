Почему российские курорты переживают худший сезон за последние годы

Российский внутренний туризм столкнулся с беспрецедентным спадом — количество ночёвок сократилось на 3,5%, а Краснодарский край потерял 21% туристов. Эксперты называют пять ключевых причин: отток туристов за границу, экокатастрофа в Чёрном море, холодное лето, высокие ставки по вкладам и инфляция.

Ранее писали, что аналитики фиксируют традиционное снижение цен на авиабилеты в бархатный сезон — в этом году перелёты в среднем подешевели на 8%. Наибольшее падение цен зафиксировано на популярные курортные направления: Дубай, Стамбул и Бангкок. Кроме того, крупнейшие мировые курорты столкнулись с резким сокращением туристического потока из-за участившихся землетрясений и экономической нестабильности. Наиболее заметно — на 25-30% — уменьшилось количество путешественников из Северной Америки и Австралии, традиционно составлявших основу VIP-сегмента.