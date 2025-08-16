Владелица гостевого дома в Сочи обвинила туристов в излишней экономии

Неожиданная гневная тирада обрушилась на экономных туристов на Черноморском побережье России. С критикой и большим числом претензий выступила владелица нескольких мест размещения в Сочи, опубликовав сегодня пост на одном из форумов с вопросом, зачем ехать на юг без денег.

«Комнаты с пыльными пружинистыми диванами в скворечниках и хрущобах не на первой линии, плита и микроволновка. “Мама, я хочу в аквапарк! – Нет, ты хочешь на дальний пляж с бесплатным душем, играть в камушки на полотенце!” Вы приезжаете и сами себя мучаете (и детей, ради которых якобы едете на море): готовите в отпуске, торгуетесь за комнатушку, экономите на такси и экскурсиях, считаете мороженое и распиваете "свое" из экономналивайки. Вы едете, чтобы побывать на море, а в итоге превращаете отпуск в хозяйственный квест “выживи сам”. Кто-то скажет: главное – эмоции, но позвольте, это не отпуск, это рабство и нищеблудство», – описала она бюджетный отдых.

Ее заявление ожидаемо вызвало бурное обсуждение. Нашлись у топикстартера сторонники:

«Либо едешь в отпуск, либо сидишь дома! Экономить на отпуске – это жесть», – написал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Я точно против следующего: мы хотим заплатить 3 рубля, а сервис получить на 3 тысячи», – поддержал другой.

Но многие подобную точку зрения не разделяют, даже коллеги предпринимательницы из Сочи:

«У меня три объекта на нашем юге с кухней. Объекты среднего уровня, но люди иногда даже картошку и лук из дома везут. Мне вообще все равно, как и где они питаются и на чем экономят».

Автору поста напомнили: каков отель, такой и клиент:

«Если к вам едут любители дальних пляжей, самоготовки и экономналивайки, значит, уровень предоставляемого жилья и услуг рассчитан именно на них».

Некоторые вообще заподозрили, что топикстартер сама «экономщица» и не хочет платить за ресурсы, потраченные готовящими и стирающими жильцами. Хотя, скорее всего, причина кроется в другом – желании продавать больше допуслуг, в том числе при помощи других членов семьи топикстартера:

«Мы готовы вас встретить, накормить, развезти, но зачем вам всё это, если можно жариться на солнце с котлетами из дома и не давать мужу купить лишний шампур шашлыка "у нас в поселке свадьбу за такую цену отмечают!"»

Туристы же в свою очередь заявляют, что зачастую дело не в их прижимистости, а в качестве сервиса:

«Если бы нормально и съедобно готовили на всем побережье Черного моря в так называемых кафешках, то и самим готовить не нужно было бы. А так – полная антисанитария. Были практически везде от Анапы до Сухума: и ребенок, и жена, да и я сам хоть раз, но мучились животом после посещения вроде бы хороших кафе».

А кто-то просто любит готовить: