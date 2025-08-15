Полиция Приморья заинтересовалась «пляжным рэкетом» в Волчанце

Полиция Приморья заинтересовалась публикацией о конфликте на морском пляже посёлка Волчанец, сообщает ИА DEITA.RU. Правоохранительные органы устанавливают личности всех его участников и выясняют обстоятельства ситуации, чтобы принять законное и обоснованное решение.

© Deita.ru

Напоминаем, конфликт произошёл между компанией туристов – женщин с детьми, и гражданами, которые собирали плату с отдыхающих. Туристки усомнились в законности взимания платы за въезд, потому что на пляже не было организовано стоянки для автомобилей, что дало бы арендаторам пляжа сделать въезд платной услугой. Платить они отказались, а ночью неизвестные граждане порезали их шатёр и опрокинули его.

Отдыхающие связывают это с местью хозяев пляжа.

Полиция напоминает, что гражданам, в отношении которых совершили противоправные действия, должны сразу обращаться в органы внутренних дел по телефонам 02/102 либо 112, также можно позвонить в ближайшую дежурную часть или подать обращение на официальном сайте УМВД России по Приморскому краю.

Ранее отдыхающие в Волчанце обращали внимание правоохранительных органов на подозрительный сбор «дани» с туристов на местном пляже. Полиция провела проверку, однако пришла к выводу, что плата взимается законно – за поддержание на пляже порядка. Однако особого порядка на пляже не видать: туристы в социальных сетях пишут, что туалеты в зоне отдыха находятся в антисанитарном состоянии, мусор вывозят редко, а недавно на пляже был зарегистрирован слив в морскую акваторию нечистот.

Тем временем в Находке приняли решение, которое должно укротить «верёвочников» - въезд автомобилей на пляжи городского округа будет запрещён. Запрет должен вступить в силу с сегодняшнего дня, проезды перекроют бетонными блоками. Пока эта мера распространяется на пляжи микрорайона Ливадия. Местные жители надеются, что её распространят и на пляжи Триозёрья, которое в этом году переживает беспрецедентный наплыв туристов.