Стало известно, как часто туристы путешествовали по России в 2025 году

Туристический поток по России в январе-июне 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 41,4 млн поездок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"С января по июнь туристы совершили 41,4 млн поездок по России - это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Традиционно лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 млн поездок), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). Также в топ вошли Московская область (2,7 млн), Республика Татарстан (1,4 млн), Республика Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн), рассказал вице-премьер.

При этом наибольший прирост продемонстрировали регионы, которые активно развивают туристическую инфраструктуру и продвигают свои уникальные предложения. Абсолютным лидером по темпам роста стала Республика Калмыкия (+81,7%), далее следуют Республика Адыгея (+79,1%) и Карачаево-Черкесская Республика (+75,6%). Также в числе регионов с высокими показателями Тверская область (+58,8%), Еврейская автономная область (+48%) и Ульяновская область (+44,8%).

"Особенно радует, что помимо традиционных туристических центров растет популярность и менее раскрученных направлений. Это говорит о том, что наши усилия по диверсификации туристического рынка дают результат. Например, Сибирский федеральный округ показал прирост на 14,5%, Северо-Западный - на 9%, а Дальневосточный - на 7,3%", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

После снижения турпотока по стране, вызванного пандемией коронавируса, число турпоездок стабильно растет. 2024 год стал рекордным по этому показателю. Прогнозы на текущий год остаются оптимистичными: если динамика сохранится, количество турпоездок по стране может установить новый рекорд, резюмировали в аппарате вице-премьера.