Аналитики назвали пять регионов России, куда стоит поехать именно осенью

Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали пять регионов России, куда стоит поехать именно осенью. RT ознакомился с результатами исследования.

Как рассказали специалисты, Горный Алтай с приходом осени встречает тишиной, ясным небом и пейзажами, в которых чувствуется приближение холодов.

«В это время особенно приятно путешествовать по Чуйскому тракту — главной дороге региона. По пути открываются виды на заснеженные вершины, лиственничные леса и долины с яркой растительностью. Остановиться стоит у Гейзерного озера с бирюзовой водой в районе села Акташ — его дно постоянно меняется из-за подводных выбросов. В октябре здесь гораздо спокойнее, чем в высокий сезон, и это помогает по-другому почувствовать масштаб и ритм алтайской природы», — рассказали в компании.

Отмечается, что Архангельская область поражает тихими северными пейзажами.

«В осеннее время здесь приятно наблюдать за архитектурой — старые деревянные церкви и часовни в Каргополе и окрестностях выглядят выразительно на фоне жёлтой листвы. Также стоит побывать в Кенозерском национальном парке — в сентябре погода ещё позволяет отправиться на водную экскурсию по Кенозеру и попасть в отдалённые части парка, куда не добраться по суше», — добавили эксперты.

Карелия — это сотни озёр и лесов в ярких тонах, напомнили в компании.

«В это время особенно впечатляет Рускеальский мраморный каньон с его скальными стенами, водопадами и канатной дорогой. В Петрозаводске стоит заглянуть в Национальный музей и Музей изобразительных искусств — здесь хранятся древние петроглифы, карельский мрамор и народные изделия. До начала заморозков ходят скоростные суда до островов Кижи и Валаама, где осенние краски подчеркивают архитектуру старинных деревянных храмов», — рассказали в сервисе.

В Чечне в осенние месяцы горы освещает мягкий свет, в воздухе чувствуется прохлада, а солнце уже не припекает, подчёркивается в исследовании.

«В Аргунском ущелье скалы становятся фоном для красной и жёлтой листвы, а на озере Кезенойам настолько прозрачная вода, что можно разглядеть дно на большой глубине. В Грозном в это время года приятно гулять по улицам, где уличный шум смешивается с ароматами кухни. Блюда здесь простые, но сытные — как раз для прохладных вечеров», — добавили аналитики.

Кроме того, они рассказали, что Красноярский край осенью становится уединённым — туристический поток в Ергаках снижается, маршруты по горам и вдоль озёр становятся менее загруженными.

«Это хорошее время, чтобы пройти по основным тропам: к озеру Горных Духов, пику Зуб Дракона и Висячему камню. В национальном парке «Красноярские Столбы» и на плато Путорана природа постепенно уходит от яркой зелени к более сдержанным оттенкам, что меняет общее восприятие пейзажа», — заключили собеседники RT.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» назвали десять лучших направлений для сбора грибов осенью.