На популярном пляже в Приморье ввели жесткие ограничения: что изменилось

В Ливадии вводят полный запрет на въезд автомобилей на пляжи. Такое решение связано с многочисленными нарушениями природоохранного и земельного законодательства.

«Это не только экологическая мера, но и борьба с «веревочниками», которые брали с отдыхающих по 1500 рублей за проезд к морю», – передает ОТВ Прим.

Кроме того, прибрежная зона, где ранее парковались машины, принадлежит Министерству обороны РФ, что делает несанкционированное размещение транспорта незаконным. Автовладельцев уже предупредили о необходимости убрать транспорт с пляжа. В ближайшее время въезд перекроют бетонными блоками, чтобы исключить любые попытки проезда.

Напомним, ранее туристы рассказали, что в Приморье заканчивается купальный сезон – температура воды в море стала заметно ниже.