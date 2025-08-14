Депутаты предложили сделать звонки в кол-центры авиакомпаний бесплатными

Депутаты предложили обязать российские авиакомпании сделать телефонные звонки в их кол-центры бесплатными для пассажиров. Инициативу в адрес Минтранса направили представители фракции «Новые люди» – Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Антон Ткачёв.

В документе подчеркивается, что, хотя уведомление об изменениях рейсов входит в обязанности перевозчиков, часто клиентам приходится самостоятельно связываться с компаниями по платным номерам. Как правило, такие звонки касаются информирования по уже приобретенным билетам, а стоимость минуты разговора с сотрудником кол-центра может достигать 85 руб.

При этом количество случаев переноса вылетов продолжает расти – за первые 6 месяцев 2025-го зафиксировано более 6 тыс. таких инцидентов, что сравнимо с показателем за весь 2023 год.

Парламентарии настаивают на закреплении в законодательстве требования предоставлять сведения о купленных авиабилетах только по телефонным номерам с бесплатным подключением. По их мнению, существующая система перекладывает на граждан издержки, часто вызванные ошибками самих перевозчиков.

Авторы инициативы провели параллели с другими сферами услуг, где консультации техподдержки традиционно оказываются без дополнительной оплаты. Они также сослались на зарубежный опыт, демонстрирующий возможность организации клиентского сервиса без введения платных услуг базового уровня.