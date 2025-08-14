Стоимость проезда по платным трассам к курортам предложили снизить

Госдума выступила с инициативой снизить на 30% стоимость проезда по платным дорогам к курортам для родителей с детьми. Соответствующее обращение направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

© РИА Новости

В письме депутаты подчеркивают, что путешествия на автомобилях играют важную роль в развитии внутреннего туризма. Однако из-за резкого подорожания проезда по платным магистралям многие семьи отказываются от таких поездок к морю.

«С 2022 по 2025 год стоимость проезда по трассе М-4 "Дон" увеличилась более чем в 2 раза, – отмечают авторы инициативы. – В выходные и праздничные дни поездка в одну сторону обходится в 5620 руб., а с учетом обратного пути сумма достигает уже 11 240 руб.».

Парламентарии предлагают ввести сезонное снижение тарифов на ключевых направлениях: М-4 «Дон» и А-289 «Краснодар – Крымский мост». С июня по август семьи с детьми могли бы получать скидку 30%. По мнению депутатов, это повысит доступность отдыха на юге России.

Отметим, что в последнее время парламентарии все чаще обращают внимание на семейных туристов. Например, предыдущая августовская инициатива заключалась в необходимости ввода в аэропортах отдельных стоек для пассажиров с дошкольниками. По их словам, игровые зоны, а также комнаты матери и ребенка не решают проблему долгого ожидания в очередях, что усложняет путешествия с детьми. Отдельные стойки – один из вариантов решения этой проблемы.