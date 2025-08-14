Туроператоры опасаются необоснованных штрафов за услуги гидов

Представители туркомпаний по внутреннему туризму не понимают, как выполнить требования закона, который с 1 сентября вводит штрафы за пользование услугами гидов и экскурсоводов без аттестации.

По словам одного из наших собеседников, в определении понятия «гид (экскурсовод)» среди его функций в основном туристическом законе прописано, в том числе «сопровождение и информирование туристов по туристическому маршруту».

Он делает вывод: для экскурсионных поездок по нескольким регионам им придется выделять для тургруппы сопровождающего, аттестованного в качестве гида в каждом из этих регионов. Иначе штраф 150 тыс. руб.

«Согласно действующей формулировке закона о туризме, на всем туристическом маршруте должен ехать только аттестованный гид. А если поездка через 12 регионов, то во всех 12 сдавать экзамен для прохождения аттестации? Это чудовищно. Уже сейчас есть случаи, когда гиды-сопровождающие в автобусе "перестраховываются" – замолкают на полпути, после въезда в очередную область», – поделился своими опасениями с «ТурДомом» предприниматель.

Его тревоги разделяют и коллеги. Туроператоры поясняют: аттестовать гида даже в одной области непросто, не говоря уже в нескольких. Специалист должен быть с высшим образованием и сдать сложный экзамен на знание региона. Подобрать таких сотрудников, да еще и в условиях дефицита кадров, для турфирм практически неразрешимая задача.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов обратил внимание: изменения в закон вносились еще два года назад. За это время в регионах аттестованы уже тысячи гидов. Никаких дополнительных положений с тех пор не принималось.

Опасения туроператоров он считает необоснованными. Формулировка, что сопровождать туристов по маршруту должен только аттестованный гид, – это лишь одна из возможных, но необязательных функций.

«Задачи сопровождающего – организационные: давать техническую информацию в пути следования, следить, чтобы никто не отстал от группы, не потерялся и т. д. Закон не запрещает, чтобы этим занимался любой выделенный туркомпанией сотрудник. А вот экскурсии на местах должны проводить аттестованные гиды», – поясняет Георгий Мохов.

Туристы, конечно, не останутся без сопровождающих после 1 сентября. Теме не менее проблем в тех или иных регионах с трактовкой законодательства о гидах исключать нельзя. Будут ли попытки штрафовать туроператоров на том основании, что их сопровождающий тургруппы не аттестован в качестве гида (экскурсовода), покажет только административная практика. Ясность в тему должен внести регулятор туротрасли, считают на рынке. Портал «ТурДом» запросил пояснения в Минэкономразвития.