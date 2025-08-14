Счетная палата предложила исключить развитие туризма в Карелии

Счетная палата обнародовала шокирующие данные: 50% федеральных средств, выделенных на развитие туризма в 10 социально-экономически отстающих регионах, не достигли поставленных целей. В зоне риска — Карелия и Алтай, чьи туристические проекты показали наименьшую эффективность.

Аудиторы Счетной палаты выявили масштабную неэффективность расходов на развитие туризма: 18 из 36 миллиардов рублей, выделенных десяти регионам, включая Карелию и Алтай, не привели к росту турпотока или созданию рабочих мест. Эти территории теперь рискуют полностью лишиться федеральной поддержки отрасли.

