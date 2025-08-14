Топ-10 популярных направлений предстоящих новогодних каникул

Кисловодск и Архыз вошли в десятку популярных направлений для ранних бронирований на предстоящие новогодние праздники. Высоким спросом также пользуются Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Калининград.

© ТАСС

Исследование провел сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург: на него пришлось 13% всех бронирований на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В тройку также вошли Москва (11%) и Сочи (8%). Ставропольский Кисловодск и Архыз в Карачаево-Черкесии в списке расположились на 4-м и 6-м местах соответственно.

В среднем туристы планируют провести в Кисловодске пять ночей и заплатить за каждую из них в среднем 7 536 рублей, в Архызе — 4 ночи (в среднем 11 451 рубль за ночь).

В июле сообщалось, что курорты Северного Кавказа оказались в числе популярных направлений бьюти-туризма — формата отдыха, при котором путешествия сочетаются с уходовыми и оздоровительными процедурами.