В Чувашии утвердили порядок отбора инвестпроектов у автомаршрутов

Чувашия делает ставку на развитие автомобильного туризма — в республике утвержден механизм отбора инвестпроектов по созданию инфраструктуры вдоль трасс 185 миллионов рублей федеральных субсидий до 2027 года помогут превратить обычные остановки в полноценные туристические объекты с национальным колоритом.

© runews24.ru

Ранее писали, что Карелия возглавила рейтинг лучших направлений для «тихой охоты» — осеннего отдыха с сбором грибов. Эксперты по экотуризму составили список регионов, где любители лесных даров смогут совместить полезное с приятным: насладиться природой и привезти домой полные корзины боровиков, лисичек и подберезовиков.

Кроме того, Египет становится фаворитом российских туристов в 2025 году.