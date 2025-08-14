В Чувашии утвердили порядок отбора инвестпроектов у автомаршрутов

«Дорожный туризм» в Чувашии: утвержден порядок отбора инвестпроектов у автомаршрутов
Чувашия делает ставку на развитие автомобильного туризма — в республике утвержден механизм отбора инвестпроектов по созданию инфраструктуры вдоль трасс 185 миллионов рублей федеральных субсидий до 2027 года помогут превратить обычные остановки в полноценные туристические объекты с национальным колоритом.
Ранее писали, что Карелия возглавила рейтинг лучших направлений для «тихой охоты» — осеннего отдыха с сбором грибов. Эксперты по экотуризму составили список регионов, где любители лесных даров смогут совместить полезное с приятным: насладиться природой и привезти домой полные корзины боровиков, лисичек и подберезовиков.
Кроме того, Египет становится фаворитом российских туристов в 2025 году.