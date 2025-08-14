Что известно о гостиницах, отелях и глэмпингах в Прикамье

В Пермском крае насчитывается более 400 средств коллективного размещения, большинство из них уже включили в специальный реестр после процедуры обязательной классификации. В министерстве туризма Пермского края предупреждают владельцев гостиниц, глэмпингов и аналогичных мест о необходимости провести самооценку, чтобы данные об объекте были внесены единый реестр классифицированных средств размещения. В противном случае собственников ждут штрафы.

«В единый реестр объектов классификации на сегодняшний день включено 376 средств размещения, более половины из них уже прошли обязательный этап классификации – самооценку, и каждый день это число растет», – рассказали «ФедералПресс» в минтуризма Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, 1 сентября этого года объекты, не внесенные в единый реестр и не прошедшие самооценку, перестанут отображаться в системах бронирования и онлайн-агрегаторах по поиску жилья. А с 6 сентября 2025 года органы государственного регионального контроля в сфере туризма вправе штрафовать владельцев таких объектов.

В минтуризма региона отмечают: основная задача сегодня – оказать максимальную поддержку участникам рынка, чтобы избежать негативных последствий невыполнения обязательных требований. Поэтому министерство совместно с властями на местах проводит работу по информированию владельцев средств размещения о необходимости соблюдения обязательных требований.

Подробную информацию чиновники рекомендуют смотреть на официальном сайте минтуризма. Там же размещены инструкции, презентации, видеоролики и памятки по поводу прохождения классификации, а все владельцы средств размещения получают информационные письма.

С начала этого года в Пермском крае для предпринимателей проводятся индивидуальные консультации по этим вопросам.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в другом регионе Приволжья – Нижегородской области – около 400 нижегородских гостиниц, отелей и глэмпингов могут удалить с сайтов бронирования. Чтобы этого не произошло объектам гостеприимства нужно до 1 сентября 2025 года провести самооценку и внести данные в единый реестр.