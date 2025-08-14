Названы десять лучших направлений для сбора грибов осенью

Так, эксперты назвали Карелию, отметив, что наиболее грибные места — это Пряжинский район и его окрестности.

«Щедрый урожай ждёт в Олонецком районе (посёлок Верхний Олонец), Сегежском (Надвоицы), а также в Беломорском районе (Маслозеро и Летнереченский)», — рассказали они.

Отмечается, что стоимость проживания в одном из туристических объектов Карелии в августе в среднем составляет около 10,2 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, в сервисе упомянули Республику Башкортостан.

«Любители шампиньонов найдут их в изобилии вокруг деревни Красный Яр в Уфимском районе — здесь поля и лесные опушки буквально усыпаны этими грибами», — посоветовали собеседники RT.

Средняя стоимость проживания в туристических объектах Башкортостана в августе составляет примерно 6,3 тыс. рублей за ночь, сообщили в компании.

Также там порекомендовали посетить Ленинградскую область.

«Особенно популярны среди любителей тихой охоты Приозерский район, Сосново, Заходское и Кирилловское, а также окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа. Проживание в одном из туристических объектов Ленинградской области в августе в среднем обойдётся в 8,3 тыс. рублей за ночь», — отметили в сервисе.

В Московской области наиболее популярными грибными регионами считаются территории вдоль Ярославского, Казанского и Белорусского направлений — среди них Серпухов, Коломна, Руза и другие, рассказали специалисты.

«Средняя стоимость проживания в туристических объектах Московской области в августе составляет около 8770 рублей за ночь», — подчеркнули аналитики.

Ещё в список была включена Владимирская область.

«Грибные маршруты проходят почти по всем районам региона. В Александровском и Собинском районах грибников привлекают старые леса и солнечные поляны. Средняя стоимость проживания в туристических объектах Владимирской области в августе составляет около 9 тыс. рублей за ночь», — отмечается в исследовании.

Помимо этого, в рейтинг попала Рязанская область.

«Одно из самых популярных мест — село Ласково, где каждую осень проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Средняя стоимость проживания в туристических объектах Рязанской области в августе составляет около 7,5 тыс. рублей за ночь», — сообщили эксперты.

Ещё аналитики посоветовали поехать за грибами в Калужскую область.

Отмечается, что средняя стоимость проживания в туристических объектах Калужской области в августе составляет около 10,7 тыс. рублей за ночь.

Также в список попала Тульская область.

«Алексинский район отличается своими смешанными лесами, где можно наткнуться на обильные места с маслятами и белыми грибами. Проживание в одном из туристических объектов Тульской области в августе в среднем обойдётся в 7,9 тыс. рублей за ночь», — добавили эксперты.

Кроме того, в рейтинг были включены Свердловская и Самарская области, а также Республика Татарстан.

