Названы десять лучших направлений для сбора грибов осенью
Так, эксперты назвали Карелию, отметив, что наиболее грибные места — это Пряжинский район и его окрестности.
«Щедрый урожай ждёт в Олонецком районе (посёлок Верхний Олонец), Сегежском (Надвоицы), а также в Беломорском районе (Маслозеро и Летнереченский)», — рассказали они.
Отмечается, что стоимость проживания в одном из туристических объектов Карелии в августе в среднем составляет около 10,2 тыс. рублей за ночь.
Кроме того, в сервисе упомянули Республику Башкортостан.
«Любители шампиньонов найдут их в изобилии вокруг деревни Красный Яр в Уфимском районе — здесь поля и лесные опушки буквально усыпаны этими грибами», — посоветовали собеседники RT.
Средняя стоимость проживания в туристических объектах Башкортостана в августе составляет примерно 6,3 тыс. рублей за ночь, сообщили в компании.
Также там порекомендовали посетить Ленинградскую область.
«Особенно популярны среди любителей тихой охоты Приозерский район, Сосново, Заходское и Кирилловское, а также окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа. Проживание в одном из туристических объектов Ленинградской области в августе в среднем обойдётся в 8,3 тыс. рублей за ночь», — отметили в сервисе.
В Московской области наиболее популярными грибными регионами считаются территории вдоль Ярославского, Казанского и Белорусского направлений — среди них Серпухов, Коломна, Руза и другие, рассказали специалисты.
«Средняя стоимость проживания в туристических объектах Московской области в августе составляет около 8770 рублей за ночь», — подчеркнули аналитики.
Ещё в список была включена Владимирская область.
«Грибные маршруты проходят почти по всем районам региона. В Александровском и Собинском районах грибников привлекают старые леса и солнечные поляны. Средняя стоимость проживания в туристических объектах Владимирской области в августе составляет около 9 тыс. рублей за ночь», — отмечается в исследовании.
Помимо этого, в рейтинг попала Рязанская область.
«Одно из самых популярных мест — село Ласково, где каждую осень проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». Средняя стоимость проживания в туристических объектах Рязанской области в августе составляет около 7,5 тыс. рублей за ночь», — сообщили эксперты.
Ещё аналитики посоветовали поехать за грибами в Калужскую область.
Отмечается, что средняя стоимость проживания в туристических объектах Калужской области в августе составляет около 10,7 тыс. рублей за ночь.
Также в список попала Тульская область.
«Алексинский район отличается своими смешанными лесами, где можно наткнуться на обильные места с маслятами и белыми грибами. Проживание в одном из туристических объектов Тульской области в августе в среднем обойдётся в 7,9 тыс. рублей за ночь», — добавили эксперты.
Кроме того, в рейтинг были включены Свердловская и Самарская области, а также Республика Татарстан.
