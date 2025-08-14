Названы наиболее популярные туристические направления этого лета

По данным сервиса путешествий «Туту», этим летом россияне на поездах чаще всего едут на Чёрное море. RT ознакомился с результатами исследования.

© РИА Новости

Как рассказала Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе, у путешественников востребованы Большой Сочи (44% всех билетов на поезда по морским направлениям), Новороссийск (9%), Анапа (7%), Туапсе (5%) и Ейск (2%).

По её словам, авиапутешественники тоже по-прежнему больше предпочитают черноморское побережье.

«59% полетели купаться в Сочи и Геленджик. Это показывает статистика по продажам авиабилетов на морские направления по России. При этом уже 28% выбирают Калининград, 8% — Махачкалу. Ещё 5% отправились во Владивосток, где можно отдыхать у вод Японского моря. Например, на песчаном пляже Шамора или в бухте Окунёвой», — заключила собеседница RT.

