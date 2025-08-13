В Магаданской области обсудили стратегию развития отрасли

Магаданская область готовится к туристическому прорыву: на стратегическом совещании под руководством губернатора Сергея Носова представлен амбициозный план развития отрасли. С ежегодным приростом туристов на 25 тысяч человек регион делает ставку на уникальные проекты — от масштабной сети маршрутов «Большая Колымская тропа» до единственного в России питомника овцебыков на острове Завьялова.

Здесь возможны экспедиции к овцебыкам — единственная в России популяция этих древних животных на острове Завьялова (уже 47 телят за 5 лет). «Большая Колымская тропа» — 200+ км оборудованных маршрутов по уникальным ландшафтам. Легендарное озеро Джека Лондона с кристально чистой водой и дикими пейзажами. Экстремальные джип-туры к заброшенным поселкам эпохи ГУЛАГа. Морские сафари в Охотском море с наблюдением за китами и касатками.

