Туристов удивила распродажа для пассажиров-одиночек

Авиакомпания SmartAvia сегодня объявила распродажу на все рейсы с 1 сентября по 25 декабря, пообещав 25%-ную скидку. Предложения с дисконтом действительно есть, однако многих туристов удивила пара особенностей. Увидеть акционную цену можно только после ввода промокода, который выдаст бот после соглашения пользователя на передачу своих персональных данных. Но многие даже после этого не смогли почувствовать выгоду:

«Что за распродажа? Оформляю билеты на трех человек. Ввожу код, но ничего не получается – цена не меняется».

Оказалось, промокод действует не на все бронирования:

«Он применяется, только если оформлен билет на одного пассажира. При этом мы не ограничиваем возможность применения промокода – его можно ввести неоднократно», – пояснили представители авиакомпании.

«То есть мне на трех человек поочередно покупать первый, второй, третий билеты? А если они в это время закончатся? Мне потом что делать с одним или двумя невозвратными? Об этом кто-то вообще подумал, прежде чем запускать акцию? Или цель – создать ажиотаж?» – негодуют пассажиры в соцсетях авиакомпании.

Особенно в обиде остались клиенты с юными детьми: «Ерунда этот ваш промокод. Отдельно ребёнку на распродаже ничего не купить. Только за обычную стоимость в вашем кол-центре или офисе». «Согласитесь, любая выгода приятна», – парируют представители авиакомпании.

Среди преобладающих отзывов такого характера иногда встречаются и те, что с благодарностями:

«Друзья, у меня получилось по промокоду, скидка 5497 руб. Всем удачи!»

Некоторые рады и малому:

«Сэкономил тыщенку за поездку в Калининград. Теперь буду ждать других распродаж, чтоб вернуться. А то обратно в 2 раза дороже всё у них».

Ранее TourDom.ru писал, что цены на закрытой распродаже «Уральских авиалиний» пассажирам предложили цены из общедоступной системы бронирования.