Под Курском строят глэмпинг-парк с горнолыжным склоном

В деревне Мошкино, в 17 километрах от Курска, продолжается строительство глэмпинг-парка «Лихва» с горнолыжным склоном. Общий объём инвестиций в проект составляет 72 млн рублей.

© КурскТВ

По словам врио замгубернатора Артёма Демидова, гости уже сейчас могут комфортно отдохнуть на природе, а зимой здесь появятся тюбинговые трассы и горнолыжный склон. Предприниматель, реализующий проект, получил около 30 млн рублей федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и вложил ещё 42 млн собственных средств.

Площадь парка — 35 гектаров. На данный момент готовы 20 домиков, а также детская, волейбольная и теннисная площадки.

Стоимость проживания в домике сейчас начинается от 8 500 рублей в сутки за двоих взрослых. Для семьи с ребёнком до 3 лет цена не меняется, но при заселении ребёнка от 4 лет предлагается домик «Фэмили» за 13 тысяч рублей в сутки.