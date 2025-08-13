В России случился туристический бум

Три года ограничений на авиасообщение с девятью ключевыми южными городами привели к масштабной перестройке туристических маршрутов. Нагрузка на Сочи достигла критических значений, в то время как открытие аэропорта Геленджика спровоцировало туристический бум — спрос на отдых в городе вырос на 65%, создав новую точку притяжения на Черноморском побережье.

Ранее писали, что Магаданская область готовится к туристическому прорыву: на стратегическом совещании под руководством губернатора Сергея Носова представлен амбициозный план развития отрасли. С ежегодным приростом туристов на 25 тысяч человек регион делает ставку на уникальные проекты — от масштабной сети маршрутов «Большая Колымская тропа» до единственного в России питомника овцебыков на острове Завьялова.

