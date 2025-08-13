Отдыхающие обвинили отель в Крыму в краже 500 тыс. рублей

Россиянка обвинила отель Ampire Hotel в Крыму в пропаже полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, в понедельник, 4 августа, москвичка Светлана заселилась в ялтинскую гостиницу с родственниками и друзьями. Компания приехала на свадьбу сестры Светланы и разместилась в восьми номерах отеля.

В четверг, 7 августа, москвичка обнаружила, что у нее пропали 500 тысяч рублей, которые она спрятала в тканевый мешок и убрала в ящик с бельем, так как сейфа в номере не было. У подруги Светланы при этом исчезли десять тысяч рублей, лежавшие в чемодане.

Туристка рассказала, что в день пропажи денег в ее номере побывали мастер, который установил фен, и уборщица. В ответ на жалобу сотрудница отеля обвинила гостей в том, что они якобы сами потратили или потеряли купюры, пишет издание.

В итоге россиянки вызвали полицию, которая провела криминалистическую экспертизу, допросила свидетелей и изъяла замок из номера Светланы. Тем временем сотрудники отеля отказались предоставить москвичке другую комнату и делать уборку, так как работники клининга якобы боятся заходить к ней.

Светлана призналась журналистам, что в ее номере убрались только во вторник, 12 августа, после того, как она направила в адрес отеля досудебную претензию. Она пожаловалась, что не может переехать в другое место, так как все гостиницы региона в разгар сезона заполнены. По ее словам, в качестве морального ущерба персонал предложил компенсировать 20 процентов от стоимости номера — 14,4 тысячи рублей.

