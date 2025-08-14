Где на Кавказе находится природный ингаляторий и как туда попасть

Если врачи советуют сменить климат и укрепить дыхательную систему — это отличный повод съездить на Северный Кавказ. Здесь воздух сам становится частью терапии, а медики умело это используют. И в нашей подборке — санатории, где занимаются лечением бронхолегочных заболеваний.

Теберда — царица воздуха

Теберда расположена на трассе А-155 Черкесск — Домбай, в 44 км от Карачаевска. Город раскинулся в живописной долине на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Благодаря хвойным лесам и насыщенному кислородом воздуху Теберду называют природным ингаляторием. И неудивительно, что здесь работает сразу несколько профильных санаториев.

Санаторий «Теберда» — аксакал Минздрава России. Учреждение специализируется на лечении взрослых с туберкулезом легких или внелегочной локализации. В санатории уверены: воздух, насыщенный камфарой, бромидами и скипидаром из древесных смол, обладает дезинфицирующим свойством.

Здесь принимают только по направлениям. В дополнение к медикаментозной терапии применяются кислородолечение, фитотерапия, физиопроцедуры, бальнеология, ЛФК, прогулки по терренкуру и спортивные игры.

В санаторий «Нарат» («Сосна») ФМБА России можно попасть как по направлению, так и на коммерческой основе. Профиль — заболевания верхних дыхательных путей, в том числе тонзиллит, гайморит, хронический бронхит, астма и поллиноз.

В санатории для каждого пациента составляют индивидуальную программу терапии. Из досуга — турниры по настольным играм, библиотека с двумя тысячами книг и тренажерный зал.

Частный санаторий «Озон» работает по двум направлениям: санаторно-курортное и лечебно-диагностическое. Здесь принимают пациентов с бронхолегочными, лор-недугами и аллергией, а также с заболеваниями органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Направлений в «Озоне» не требуют, достаточно оплатить подходящий тариф. На выбор: полный пансион с приемом врача, ингаляциями и ЛФК; полный пансион с лечением по основному диагнозу; проживание с завтраком — для тех, кто планирует весь день проводить на экскурсиях.

Минеральные воды и минеральный воздух

Ставрополье — один из старейших курортных регионов России, где сосредоточено множество санаториев с разными медицинскими профилями. Здесь лечат органы пищеварения, опорно-двигательную систему и, конечно, активно занимаются восстановлением дыхательной функции. Одно из ведущих в этом направлении учреждений находится в Ессентуках.

В базовом санатории «Виктория» создан полноценный медицинский центр по лечению заболеваний органов дыхания и слуха. Здесь принимают пациентов с астмой, хроническим бронхитом, аллергическими ринитами и другими недугами. В основе подхода — индивидуальная программа реабилитации, включающая физио- и ионотерапию, дыхательную гимнастику, ингаляции с минеральной водой, ЛФК и массажи.

В санатории оборудованы бальнео- и грязелечебница, радоновое отделение и галокамера (соляная пещера). Мягкому восстановлению способствует и климат самих Ессентуков. На 22 гектарах разбит парк, где можно гулять, дышать чистым воздухом и наблюдать за белками.

Отдых можно совместить с развлечениями: для пациентов устраивают концерты, проводят творческие вечера и дискотеки. Есть зал ЛФК, бассейн с гидромассажем, солярий и центр косметологии.

Северная Осетия: грязь, соль и горный климат

Санаторий «Сосновая роща» располагается в живописной курортной зоне на южной окраине Владикавказа, в непосредственной близости к сосновому бору, с прекрасным видом на горы.

В «Сосновой роще» есть оборудование для диагностики и лечения разнообразных заболеваний, в том числе и органов дыхания — бронхиальной астмы, бронхитов различной этиологии, хронических и затяжных пневмоний и других.

Пациентов санатория ведет терапевт, при необходимости проводятся консультации узких специалистов. Каждому подбирается индивидуальная терапия в зависимости от показаний.

Пациентам также предлагаются профилактические процедуры — аэроионизация дыхательных путей (ультразвуковые ингаляции), посещение галокамеры (соляной пещеры), кислородные коктейли, массаж грудной клетки, хвойно-морские и скипидарные ванны, грязевые аппликации с использованием тамбуканской грязи, озонотерапия, ЛФК и многое другое.

Санаторий «Фиагдон» расположен в селении Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье, в 45 км от Владикавказа. Добраться сюда можно автобусом, но так как ходит он только один раз в день, гораздо удобнее воспользоваться собственным авто или такси.

Климатические условия в Куртатинском ущелье максимально благоприятны для лечения бронхолегочных заболеваний — горы защищают местность от проникновения влажных и холодных воздушных масс, и пациенты могут дышать чистейшим горным воздухом.

Санаторий специализируется на лечении заболеваний органов дыхания у детей. Предусмотрены разнообразные диагностические и лечебные процедуры, действуют массажный, физиотерапевтический, рентгенологический, аллергологический, пульмонологический кабинеты, ингаляторий и галокамера. В лечебном отделении используются современные методики лечения бронхолегочных заболеваний.

Так как в санатории главные пациенты — дети, здесь предусмотрены детские игровые комнаты, есть видеозал, спортплощадки, футбольное поле.

Кабардино-Балкария: горы, ванны и бассейны

В КБР — в Нальчике и за его пределами — есть целый ряд санаториев, в списке услуг которых значится лечение органов дыхания. Попробуем разобраться, какой подойдет вам больше.

Лечебные ванны, ингаляции и физиопроцедуры доступны практически в любом из санаториев столицы Кабардино-Балкарии. Например, в «Чайке» можно принять пиниментоловые и тимьяновые ванны, а также пройти курс масляных, масляно-щелочных, щелочных ингаляций и орошения минеральной водой.

В санатории РЖД «Долина нарзанов» предлагают курс по восстановлению после коронавируса и других респираторных заболеваний. В программу входят и ингаляции, и физиопроцедуры, и лечение минеральной водой и грязями, и ЛФК с массажем. В «Голубых елях» помимо ингаляций, ванн и физиопроцедур предлагают спелеокамеру из солей Верхнекамского месторождения. В «Синдике» в списке услуг — оксигенотерапия, ингаляции и прочие процедуры.

Конечно, это не полный список санаториев и предоставляемых ими услуг.

Поликлиническое отделение и стационар аллергоцентра располагаются в Нальчике. Там можно пройти диагностику и принять ряд процедур. А в горах, в Приэльбрусье, находится реабилитационное отделение аллергоцентра. Здесь пациенты, как правило, получают профилактику аллергических заболеваний в зоне микроклимата соляной шахты и факторов горного климата.

Находящаяся в отделении галокамера поддерживает и укрепляет так называемый местный иммунитет слизистых бронхиального дерева. Горный климат стимулирует функцию коры надпочечников, что также приводит к улучшению общего состояния организма и является профилактикой приступов удушья.