Мишустин поторопил отели и санатории с регистрацией в едином реестре

Все отели, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации к 1 сентября. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ведомства Дмитрием Вольвачем.

"Очень важная задача на сегодняшний день, которую решать будет ваша служба, связана со сферой туризма. Уже к 1 сентября текущего года все гостиницы, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что такие данные будут необходимы для обеспечения систем бронирования соответствующими параметрами, чтобы людям было удобнее заказать или забронировать для себя соответствующую удобную путевку, место проживания, в том числе чтобы качество услуг соответствовало тем параметрам, которые описываются теми же самыми домами отдыха и санаториями. Мишустин поинтересовался, как служба решает эту задачу.

По его мнению, все сервисы должны быть удобными для граждан.