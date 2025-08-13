Названы самые популярные направления для иностранных туристов

Волгоград вошел в топ-10 популярных направлений для иностранных путешественников. Город-герой расположился на 8-м месте в рейтинге наиболее посещаемых иностранцами городов летом 2025 года.

Вместе с Волгоградом в топ также попали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Новосибирск и Нижний Новгород.

Соответствующее исследование проводили Минэкономразвития России и сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщили в администрации региона.

Результаты исследования также показали, что туристический поток иностранцев этим летом в стране формируют гости из Беларуси, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ и других государств. Волгоградская область привлекает туристов богатым культурным наследием и уникальными природными достопримечательностями.

Напомним, в регионе активно совершенствуется туристическая инфраструктура и реализуются инвестиционные проекты по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Работа по развитию отрасли проходит в соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами. К 2030 году туристический поток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036-му – до 5,4 млн гостей.

Отметим, за первую половину 2025 года Волгоградскую область посетили 914 000 туристов, это на 8% больше, чем в 2024-м. Особую популярность регион получил в период празднования 80-летия Великой Победы. За это время область приняла около 244 000 гостей из других регионов России и зарубежных стран, подтвердив статус признанного центра патриотического туризма.