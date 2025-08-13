Опубликован топ лучших городов России для семейного отдыха

Махачкала оказалась в пятерке популярных российских городов для семейного отдыха в начале сентября. Высоким спросом также пользуются Адлер, Санкт-Петербург, Эсто-Садок и Москва.

Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, данные приводит ТАСС. Самым популярным российским городом для семейных каникул в первых числах сентября стал Адлер: на него пришлось 19,6% бронирований по стране (за год доля выросла в 1,5 раза). Далее по популярности идут Санкт-Петербург (9,4%), Эсто-Садок (7,2%), Москву (5,1%). На пятом месте оказалась столица Дагестана: количество бронирований в Махачкале составляет 4,3% - на том же уровне, что и в 2024 году.

В целом в начале сентября количество поездок на отдых с семьей выросло за год на 5%: в этом году такие путешествия составляют почти 11% от числа всех заказов в отелях.

На 13% выше прошлогоднего показателя доля семейных бронирований за рубежом — по данным сервиса, сейчас она находится на уровне 26,2%. При этом отмечается, что спрос семей с детьми на отдых в Турции в начале осени упал за год почти вдвое. С первой строчки Турция сместилась на четвертую с долей 6,1%. Зарубежным лидером начала сентября 2025 года стали Объединенные Арабские Эмираты: популярность направления выросла в 7,5 раза и составила 14,3%.