Как выглядит самый популярный в этом году пляж Приморья

Летний сезон 2025 года принес неожиданный сюрприз для Приморского края — бухта Триозерье, расположенная недалеко от Находки, переживает беспрецедентный наплыв отдыхающих. Местные жители отмечают, что подобного ажиотажа не наблюдалось последние 13 лет. В то время как традиционно популярная Ливадия удивляет непривычно малым количеством гостей, золотистые пески Триозерья буквально исчезли под сотнями палаток и автомобилей.

Особенностью нынешнего сезона стало формирование настоящего "автогорода" — машины стоят плотными рядами вдоль всего побережья.

"Впервые вижу такое скопление людей за все годы", — делится впечатлениями одна из отдыхающих.

При этом инфраструктура пляжа не рассчитана на такой поток: очереди в душ и магазины стали настоящим испытанием для туристов.

Парадоксально, но прохладная температура воды (+21°C) не отпугнула любителей морского отдыха.

Эксперты связывают неожиданную популярность Триозерья с опасениями туристов перед отбойными течениями в других бухтах, а также желанием многих приморцев сменить привычные места отдыха. Судя по всему, этот сезон войдет в историю Приморья как время, когда расклад популярных пляжных локаций кардинально изменился.