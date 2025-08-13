Минтранс утвердил особые правила для туристических поездов

Министерство транспорта РФ утвердило специальные Правила организации туристских железнодорожных перевозок, которые вступят в силу весной 2026 года. Этот документ детально регламентирует все аспекты путешествий в туристических поездах – от бронирования билетов за несколько месяцев до обеспечения безопасности на маршруте. В отличие от обычных пассажирских составов, туристические поезда смогут предлагать гостям расширенный набор услуг, включая развлекательные программы и тематически оформленные вагоны.

© runews24.ru

Особое внимание в новых правилах уделено потребностям маломобильных путешественников. Пассажирам с инвалидностью гарантирована помощь не только при посадке, но и во время экскурсионного обслуживания по маршруту. При этом для комфорта всех гостей предусмотрены необычные решения – например, возможность выбора "женского" или "мужского" купе, а также право бесплатно провозить в своем купе ребенка до пяти лет.

Эксперты отмечают, что принятые нормы создают правовую основу для развития нового сегмента железнодорожного туризма в России. Хотя некоторые положения дублируют правила обычных перевозок, введение специальных условий для туристических составов позволит сделать такие путешествия более комфортными и запоминающимися. Документ будет действовать шесть лет – до 1 марта 2032 года, что дает туроператорам возможность для долгосрочного планирования маршрутов.