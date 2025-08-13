На Сахалине адаптируют туристические маршруты для людей с инвалидностью

Илья Крюков, участник специальной военной операции, вошел в состав рабочей группы по созданию доступной среды на туристическом маршруте «Здесь начинается день». После полученных на фронте травм он решил помогать другим людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сахалин делает важный шаг к созданию безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями. В состав межведомственной рабочей группы вошел Илья Крюков — местный житель, участник специальной военной операции, получивший серьезные ранения на фронте. После длительного восстановления он присоединился к программе "Герои Сахалина и Курил", чтобы помогать адаптировать регион для нужд всех путешественников.

Группа специалистов займется оценкой популярного маршрута "Здесь начинается день", который включает природные достопримечательности вроде останца "Лягушка" и мыса Великан, пишет sakh.online.

"В некоторых местах требуется модернизация инфраструктуры, в других — новые технологические решения, чтобы показать красоты региона людям с разными возможностями", — пояснил министр туризма области Артем Лазарев.

Инициатива стала частью масштабной работы по поддержке ветеранов и развитию инклюзивного туризма. После указа президента о признании всех участников СВО ветеранами боевых действий, такие проекты получают дополнительное значение. Они не только создают комфортные условия для путешественников с инвалидностью, но и помогают самим защитникам Отечества найти новое применение своим навыкам в мирной жизни.