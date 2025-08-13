«Самый настоящий Мордор». Туристы увидели извержение вулкана на Камчатке

Туристы стали свидетелями извержения вулкана на Камчатке: «Самый настоящий Мордор!»
Двенадцать туристов из Москвы и Подмосковья стали свидетелями впечатляющего зрелища – извержения Ключевского вулкана на Камчатке. Группа наблюдала за огненным фонтаном лавы с безопасного расстояния в 5 км.
«Вживую увидели, как из жерла вулкана вверх выплескивается фонтан ярко-рыжей лавы, которая длинным огненным потоком спускалась по юго-восточному склону. В темноте это выглядело особенно жутко, но очень красиво и захватывающе! Фантастическое зрелище, самый настоящий «Мордор»», – приводит «Кам 24» слова одного из участников группы.
Туристы наблюдали извержение около двух часов. Ночью вулкан не стихал, грохот и шум не прекращались. Когда нижний склон вновь открылся, лавовый поток стал виден прямо из палатки.
Как рассказали туристы, на следующий день они попытались приблизиться к лавовому потоку, но вместо ожидаемой жидкой массы увидели каменную лавину. Глыбы медленно сползали по склону, образуя широкий поток, среди которого выделялись раскаленные участки.
«Изначально было непонятно, что это и есть лава. Казалось, что она протекает под всеми этими камнями, разрушает и раскаляет их снизу. Зрелище всех поразило и оставило в полном восторге», – поделились впечатлениями очевидцы.