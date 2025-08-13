Россиянам предложили выгодные туры по стране от 43 тысяч рублей

Названы пять выгодных направлений для путешествий вдвоем по России в сентябре 2025 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для путешествий «Туту».

По данным аналитиков, в топ-5 регионов страны для бюджетного отдыха вошли Астраханская область (16 процентов маршрутов), Дагестан и Красноярский край (по 12 процентов), Ростовская область (11 процентов) и Карелия (10 процентов). Так, поездка на двоих на семь дней из Ростовской области в Дагестан обойдется в сумму от 43 тысяч рублей при покупке билетов на поезд. Также 43 тысячи рублей будет стоить неделя отдыха при поездке на автобусе в Ростовскую область из Краснодарского края.

Путевка из Краснодарского края в Дагестан обойдется в 42 тысячи рублей, самолетом из Татарстана — в 55 тысяч. Неделя в Карелии выгодна для туристов из Санкт-Петербурга, стоимость тура на автобусе — 38 тысяч рублей, на поезде — 48 тысяч.

«Семь ночей с перелетом из Калининграда стоят 49 тысяч рублей, из Свердловской области — 51 тысячу», — предложили эксперты.

Лидером бюджетного отдыха осенью считается Астраханская область.

«Дешевле всего отпуск там обойдется жителям Краснодарского края: неделя отдыха двоим и автобус в оба конца стоят в среднем 47 тысяч рублей, на поезде — 50 тысяч. Путешествие на неделю из Ростова-на-Дону на автобусе выйдет в 48 тысяч рублей, а на самолете из Татарстана — в 53», — сообщил изданию руководитель отдела маркетингового анализа сервиса Ольга Котельникова.

Ранее были названы самые популярные направления для отдыха в России. Особым спросом у туристов пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Калининград.