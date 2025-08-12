На сайте ВДНХ появились виртуальные туры по музеям

На сайте ВДНХ стали доступны виртуальные 3D-туры по выставочным пространствам комплекса.

© РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Проект подготовлен к 86-лeтию ВДНХ. Благодаря ему москвичи и туристы могут в онлайн-формате познакомиться с экспозициями пяти площадок. В дальнейшем список будет расти», — отметила заммэра столицы Наталья Сeргунина.

Также можно виртуально посетить выставку Третьяковской галереи в павильоне №1 «Центральный».

Отмечается, что год назад был запущен проект, представляющий собой виртуальную копию комплекса с воссозданием 114 объектов и 566 экспонатов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась мультимедийная инсталляция, позволяющая совершить виртуальное путешествие по столице и поприветствовать гостей ВДНХ в режиме онлайн.