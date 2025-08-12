Если привычные прогулки по Невскому проспекту уже надоели, отправляйтесь в небольшое путешествие по тихим и живописным уголкам города.

Начните с Соляного переулка и загляните в музей Штиглица. Здесь особенно стоит взять экскурсию, интерьеры музея впечатляют. А сам район утопает в архитектурных деталях, а дом с аркой станет отличным местом для фото.

Далее пройдитесь по улице Оружейника Федорова и полюбуйтесь недавно отреставрированным особняком Бутурлина. Сворачивайте на Моховую улицу, тут находятся уютные ресторанчики и целая россыпь усадеб на любой вкус.

Затем отправляйтесь на площадь Преображенского. Это тихое место с красивым храмом и модными кафе, где можно насладиться звоном колоколов. Завершите день прогулкой на кораблике, чтобы увидеть город с воды.

Подробнее о маршруте рассказал в своем видео блогер @eremin.media.