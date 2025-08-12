Как подготовиться к отключению интернета в Крыму

Власти Крыма предупредили местных жителей и туристов о возможных продолжительных отключениях мобильного интернета. По информации пресс-службы Министерства внутренней политики, информации и связи республики, такие меры могут быть приняты для противодействия кибератакам и защиты безопасности региона.

© tourdom.ru

При этом сотовая связь и проводной интернет продолжат работать в обычном режиме. Официальные лица рекомендуют крымчанам и гостям полуострова заранее подготовиться к возможным неудобствам.

Специалисты советуют сохранить контакты нескольких служб такси, а также иметь при себе наличные на случай перебоев в работе онлайн-банкинга и платежных терминалов. Если мессенджеры перестанут функционировать, для связи можно использовать СМС или обычные звонки.

Особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют избегать подключения к сомнительным открытым Wi-Fi-сетям. Проверенные точки доступа можно найти в общественных местах, включая автовокзалы, кафе и центральные площади.

Кроме того, полезно заранее скачать офлайн-карты местности и позаботиться о дополнительных источниках питания для мобильных устройств. В министерстве подчеркивают, что оснований для паники нет, однако призывают отнестись к рекомендациям со всей серьезностью.

Отметим, что ситуация с отключением мобильного интернета в регионах РФ наблюдается уже несколько месяцев. Например, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил туристам воспринимать это как возможность устроить себе цифровой детокс.