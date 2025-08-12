В Красноярске пройдет фестиваль водного туризма

С 15 по 17 августа 2025 года Красноярск примет первый Сибирский фестиваль водного туризма на территории речного клуба «Остров». Мероприятие объединит выставку маломерных судов Krasnoyarsk BoatShow 2025, тест-драйвы водной техники, образовательную программу и масштабный городской пикник на берегу Енисея.

