Туристов удивила необходимость распечатки билетов на поезда

Туристов удивила необходимость предоставления «контрольного купона» при посадке в крымские поезда. О том, что это может потребоваться на станции отправления, сообщил пассажирам «Гранд Сервис Экспресс»:

«В случае ограничений в работе мобильного интернета могут возникнуть ситуации, когда проводник не может получить информацию о купленном билете. Тогда, кроме паспорта, он просит контрольный купон (он содержится в электронном билете)».

Его наличием лучше озаботиться заранее, так как в противном случае сотрудник поездной бригады вправе попросить туриста распечатать посадочный купон в кассе на вокзале. Не стоит отбрасывать тот факт, что в определенных случаях на это может не хватить времени, отведенного на стоянку поезда.

Вариантов, как предъявить билет, – два. Самый рабочий – дедовский: распечатать бланки, которые придут на почту. Еще один вариант – сохранить pdf-файл на мобильный телефон. Но тогда нужно следить за состоянием аккумулятора.

Новое требование удивило большую часть пассажиров, однако многие из них не собираются идти на вокзал на авось:

«Лучше перестраховаться и распечатать билеты. Хотя все уже забыли, когда это делали в последний раз».

«В некоторых билетных кассах отказываются распечатать билеты или требуют дополнительную плату за распечатку билетов!» – делятся личным опытом туристы в соцсетях ГСЭ.

Некоторые из них считают, что перевозчик должен самостоятельно минимизировать проблемы, которые могут возникнуть из-за отсутствия интернета:

«Печатайте ведомости свои для посадки пассажиров и раздавайте проводникам. А так получается, ответственность за неработающие системы перекладываются на пассажира».

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД перестали выдавать бумажные билеты на бежевых бланках – теперь только чеки.