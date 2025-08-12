Женщина отсудила у российской авиакомпании 200 тыс. рублей

Жительница Якутска отсудила у S7 почти 200 тыс. руб. за то, что дважды не попала на рейсы. Автомобиль для перевозки отца-инвалида, с которым путешествовала женщина, приезжал к гейту с опозданием, в результате пассажиров не пускали в самолет.

© tourdom.ru

Неприятная история произошла в аэропорту Новосибирска, откуда Любомира М. должна была лететь в родной Якутск. Вместе с малолетней дочерью и отцом она прошла регистрацию. Однако посадка в лайнер закончилась, а амбулифт, который должен был доставить в самолет маломобильного отца, подъехал с опозданием. Самолет в итоге улетел в Якутск без Любомиры и ее родных.

Женщина обратилась к представителю S7 с требованием предоставить билеты на другой прямой рейс в Якутск, однако ей отказали, предложив на следующий день полететь со стыковкой – сначала добраться до Красноярска, а уже оттуда в Якутию. Большого выбора у Любомиры не было, и она согласилась. Но – чтобы снова расстроиться. Ситуация с рейсом Новосибирск – Красноярск повторилась зеркально: пассажиры прошли регистрацию, однако автомобиля для транспортировки инвалида в нужное время так и не дождались. В итоге пассажирка купила новые билеты в Читу и уже оттуда улетела в Якутск.

Как говорится в материалах судебного решения, претензии, которые отправляла Любомира в адрес перевозчика, оставались без ответа, и женщина в июле этого года направила исковое заявление, требуя вернуть ей 108 тыс. руб. за билеты, а также выплатить 100 тыс. руб. за нравственные страдания.

Якутский городской суд пришел к выводу, что перевозчик нарушил нормы «Закона о защите прав потребителей» и постановил выплатить пассажирке стоимость билета, штраф и компенсацию морального вреда. Правда, ее размер был снижен в 5 раз – до 20 тыс. руб.

Ранее мы написали, что Turkish Airlines отказала российским туристам с ребенком в перелете из-за отсутствия детского кресла.