Ситуация в московских аэропортах 12 августа: какие рейсы отменили

В четырех столичных аэропортах, несмотря на отсутствие атак беспилотников в ночь на 12 августа, задерживаются около 150 авиарейсов. Временные ограничения также действуют в воздушных гаванях Оренбурга, Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.

Прилет — не по расписанию

Сегодня ночью 25 украинских дронов сбили над Ставропольским Краем и Ростовской областью. Утром еще четыре аппарата перехватили над Ульяновской и Белгородской областями. Тем не менее, самолеты вылетают и приземляются с опозданием и в московских аэропортах.

По состоянию на 9:30 в Шереметьево задерживались на вылет 33 рейса, еще 66 — на прилет. Во Внуково не по расписанию садился 21 борт, поднимались в воздух — 16. В Домодедово отменили три рейса, с опозданием вылетали 16, приземлялись — 10. Жуковский отправлял не по графику три самолета, принимал — четыре.

Ситуация в других регионах

В аэропортах других регионов ночью неоднократно вводили временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Временно закрывали воздушные гавани в Саратове, Самаре, Ульяновске, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе и Оренбурге.

Не обошлось и без задержек авиарейсов. В частности, в аэропорту Казани с опозданием приземлились 12 лайнеров, отправились — 15. В Ульяновске не по расписанию сели и стартовали по три самолета, в Нижнекамске один борт прибыл вне графика, еще два поднялись в воздух с задержкой.