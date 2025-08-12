Появилась информация о туристических комплексах, которые построят в Тюмени

В новых туристических комплексах, которые скоро появятся в Тюмени, будет расположен сафари-парк, термальные зоны, трасса для автогонок и собственная авиаполоса для организации воздушных туристических прогулок. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

© РИА Новости

«В состав комплекса „Кипрея“ войдут сафари-парк, тематический парк, конно-спортивный комплекс, аутлет, ярмарка Великого чайного пути, трасса для автогонок, авиаполоса для организации воздушных прогулок, объекты оздоровления, включая банные комплексы», — сообщили в инфоцентре.

Он возводится компанией «Сибинтел-Холдинг», которая уже построила в Тюмени курорт «Марциаль» и аквапарк «ЛетоЛето».

Площадь комплекса, который будет расположен рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» составит порядка 236 га. Центральными объектами там станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Планируется, что на территории будут построены отели и санатории, общий номерной фонд которых составит более полутора тысяч номеров. Проект реализуют к 2025 году.